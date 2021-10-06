В ОПЗЖ заявили про цілковиту підтримку Добкіна на виборах мера Харкова і звинуватили "табір" Терехова в дезінформації

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"11 вересня у Харкові стартувала виборча кампанія з виборів міського голови, в якій бере участь 13 кандидатів. Однак не всі вони вступили в чесну боротьбу, деякі використовують брудні політтехнології. Так, видання "Харьковские известия" опублікувало статтю про те, що керівництво "Опозиційної платформи - За життя" змушує харківських політиків знімати свої кандидатури на посаду мера Харкова на користь Михайла Добкіна. Видання посилається на заяву, зроблену в соцмережі Facebook на нібито офіційній сторінці відділення "ОПЗЖ" в Московському районі Харкова. З усією відповідальністю заявляю, що це зухвала брехня", - вказав Лесик.

Харківського відділення "ОПЗЖ" Московського району не існує, а сторінка, на яку посилаються "Харьковские известия", не представляє реальну партійну організацію "ОПЗЖ" і її позицію, пояснив він.

"Крім того, згадані в заяві депутати Віктор Величков і Валерій Говоров не балотувалися від Московського району міста Харкова. Так, Валерій Говоров взагалі був обраний депутатом Харківської обласної ради від Куп'янська...", - заявив Лесик.

Поширення дезінформації він розцінює як брудні політтехнології команди тимчасового мера міста Ігоря Терехова.

В контексті

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами експертів, буде два тури виборів, де найімовірніше будуть змагатися Михайло Добкін і Ігор Терехов.