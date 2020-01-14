В ООС доповіли про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі залишається стабільною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується”, — йдеться в повідомленні.
Такж, на ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.
Окрім того, перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом та двома електромобілями.
“Перевезено понад 3900 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики здійснили 8 обстрілів, є поранені.