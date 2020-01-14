Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 8 обстрілів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє український військових отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї... Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: неподалік Новотроїцького та Мар’їнки — зі стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Невельське — з великокаліберних кулеметів.
“П’ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: поруч з Луганським — зі станкових протитанкових гранатометів; тричі в районі населеного пункту Оріхове — з артилерійських систем 122 калібру — 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм — 28 мін, з 82-мм міномету — 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети; поблизу Кримського — з міномету калібру 82 мм — 8 мін та з великокаліберних кулеметів", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.