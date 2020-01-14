Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 8 обстрелов, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия ... В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, — говорится в сообщении.
Так, три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: неподалеку Новотроицкого и Марьинки — из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Невельское — из крупнокалиберных пулеметов.
“Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север", а именно: рядом с Луганским — с станковых противотанковых гранатометов; трижды в районе населенного пункта Орехово — из артиллерийских систем 122 калибра — 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм — 28 мин, с 82-мм миномета — 8 мин, а также применил автоматические гранатометы; вблизи Крымского — с миномета калибра 82 мм — 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов", - отмечено в сообщении.
Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.