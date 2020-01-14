В ООС доложили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим ТИШИНА придерживается”, — говорится в сообщении.
Так же, на участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА.
Кроме того, перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями.
“Перевезено более 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Донбассе боевики осуществили 8 обстрелов, есть раненые.