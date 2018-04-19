В ООН шоковані обстрілом Донецької фільтрувальної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини висловили занепокоєння обстрілом Донецької фільтрувальної станції. Про це йдеться у повідомленні Управління у Twitter, передає УНН.
“Східна Україна: ми шоковані тим, що працівники головної станції з очищення води в Донецькій області, яка обслуговує 345 тис. жителів, знову потрапили під обстріл — втретє в цьому році. Досить змушувати невинних цивільних осіб розплачуватися за цей конфлікт”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії, один з них перебуває у важкому стані.
18 квітня, о 15:05 тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті комунального підприємства “Вода Донбасу”.