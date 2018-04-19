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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН шокированы обстрелом Донецкой фильтровальной станции

Киев • УНН

 • 13608 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность обстрелом Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении Управления в Twitter, передает УНН.

В ООН шокированы обстрелом Донецкой фильтровальной станции

"Восточная Украина: мы шокированы тем, что работники главной станции по очистке воды в Донецкой области, которая обслуживает 345 тыс. жителей, снова попали под обстрел - в третий раз в этом году. Достаточно заставлять невинных гражданских лиц расплачиваться за этот конфликт", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.

18 апреля, в 15:05 временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Украинские Национальные Новости

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