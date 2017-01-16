В.Омелян: у 2017 році буде запущено кілька нових поїздів до Європи

“Наразі розглядається новий напрямок на Польщу. Окрім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачеве-Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "Потяг номер 1" у нас був на Москву, але повинен бути на Європу. І ми боремося за це”, — повідомив В.Омелян.

Як повідомляв УНН, з 23 грудня 2016 року починав курсувати поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ — Львів — Перемишль.



