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В.Омелян: в 2017 году будет запущено несколько новых поездов в Европу

В.Омелян: в 2017 году будет запущено несколько новых поездов в Европу

Киев • УНН

 • 5246 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В течение 2017 года планируется запустить несколько новых поездов в европейские города. Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "Поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - сообщил В.Омелян.

Как сообщал УНН, с 23 декабря 2016 года начинал курсировать поезд Интерсити + № 705/706 Киев - Львов - Перемышль  

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