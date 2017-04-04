В.Омелян анонсував підписання контрактів, які дозволять залучити до 3 млрд дол. інвестицій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прихід іноземних інвесторів на інфраструктурний ринок України дозволить залучити близько 2-3 млрд доларів інвестицій. Про це під час сьогоднішньої онлайн-конференції заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

“Я свідомий і чітко розумію, що держава не є ефективним власником. У держави було декілька десятиліть довести, що саме вона є конкурентоздатною в сфері управління державними підприємствами. Цього не сталося і ми втратили величезні активи. Тому моє святе переконання — альтернативи приватному капіталу немає і альтернативи іноземним інвестиціям немає”, — сказав В.Омелян, відповідаючи на питання, чи варто передавати в оренду чи концесію державні порти.

Він зазначив що Міністерство інфраструктури прагне, щоб в Україну зайшли найбільші світові бренди.

“У випадку морської галузі ми ведемо мову про Hutchison Ports і DP World і мені дуже приємно, що це дорога назустріч один одному. У 2018 році я щиро сподіваюся, що вони зайдуть в Україну в якості операторів найбільших українських портів. Таким чином ми будемо мати не лише інвестиції і додаткову вартість для держави, але й нові робочі місця, повноцінну сплату податків без будь-яких схем”, — сказав В.Омелян.

Він зазначив що контракти з цими компаніями можуть бути підписані протягом поточного року.

“Ті найбільші компанії, які готові стати стратегічними партнерами, в інфраструктурній сфері, а це окрім Hutchison Ports і DP World, General Electric, Bombardier, Siemens, ми можемо говорити сміливо про 2-3 млрд доларів інвестицій. Це звичайно не протягом одного року, а більш довгий період, бо це інвестиції в інфраструктуру, але вони бачать потенціал українського ринку, вони розуміють що перспективі справді величезні”, — зазначив міністр.

Раніше у Мінінфраструктури анонсували реконструкцію причалів у чотирьох портах.

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