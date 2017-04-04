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В.Омелян анонсировал подписание контрактов, которые позволят привлечь около 3 млрд долл. инвестиций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Приход иностранных инвесторов на инфраструктурный рынок Украины позволит привлечь около 2-3 млрд долларов инвестиций. Об этом во время сегодняшней онлайн-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, передает УНН.

"Я ...четко понимаю, что государство не является эффективным собственником. У государства было несколько десятилетий доказать, что именно оно является конкурентоспособным в сфере управления государственными предприятиями. Этого не произошло и мы потеряли огромные активы. Поэтому мое святое убеждение - альтернативы частному капиталу нет и альтернативы иностранным инвестициям нет", - сказал В.Омелян, отвечая на вопрос, стоит ли передавать в аренду или концессию государственные порты.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры хочет, чтобы в Украину зашли крупнейшие мировые бренды.

"В случае морской отрасли мы говорим о Hutchison Ports и DP World и мне очень приятно, что это дорога навстречу друг другу. В 2018 году я искренне надеюсь, что они зайдут в Украину в качестве операторов крупнейших украинских портов. Таким образом мы будем иметь не только инвестиции и дополнительную стоимость для государства, но и новые рабочие места, полноценную уплату налогов без каких-либо схем", - сказал В.Омелян.

Он отметил, что контракты с этими компаниями могут быть подписаны в течение текущего года.

"Те самые компании, которые готовы стать стратегическими партнерами, в инфраструктурной сфере, а это кроме Hutchison Ports и DP World, General Electric, Bombardier, Siemens, мы можем говорить смело 2-3 млрд долларов инвестиций. Это конечно не в течение одного года, а более долгий период, потому что это инвестиции в инфраструктуру, но они видят потенциал украинского рынка, они понимают, что перспективы действительно огромные", - отметил министр.

Ранее в Мининфраструктуры анонсировали реконструкцию причалов в четырех портах.

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