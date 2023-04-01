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В окупованому Токмаку росіяни обмежують пересування українців на блокпостах, які не отримали паспорти рф

В окупованому Токмаку росіяни обмежують пересування українців на блокпостах, які не отримали паспорти рф

Київ • УНН

 • 322745 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські загарбники в місті Токмак Запорізької області, на блокпостах обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто.

«За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто. В свою чергу, представники фсб, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

росіяни на Запоріжжі хочуть пришвидшити паспортизацію до осені. Мер Мелітополя назвав причину.

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