В окупованому Токмаку росіяни обмежують пересування українців на блокпостах, які не отримали паспорти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські загарбники в місті Токмак Запорізької області, на блокпостах обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто.
«За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто. В свою чергу, представники фсб, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
росіяни на Запоріжжі хочуть пришвидшити паспортизацію до осені. Мер Мелітополя назвав причину.