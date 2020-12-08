В окупованому Севастополі вивісили новорічне привітання із Леніним та Сталіним
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У центрі тимчасово окупованого Росією Севастополя розмістили новорічне привітання із портретами Йосифа Сталіна і Володимира Леніна, повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.
"Банер вивісили неподалік від офісу місцевого осередку КПРФ. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду – Орден Перемоги. Вінчає композицію напис "З Новим роком!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що традицію вивішувати агітаційні плакати й банери у центрі міста запровадили комуністи після анексії Криму і Севастополя у 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.
Вказується, що у вересні у центрі Севастополя невідомі порізали банер із зображенням Сталіна.
Як повідомлялося раніше в УНН, на засіданні Генасамблеї ООН у понеділок, 7 грудня, проголосували за посилену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".