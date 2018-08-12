В окупованому Криму побили і пограбували екс-прем’єра Франчука
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Криму в ніч на 10 серпня побили і пограбували колишнього прем’єр-міністра півострова Анатолія Франчука. Про це повідомив сам Анатолій Франчук, передає УНН з посиланням на “КІА”.
“Я ліг спати близько першої години ночі, заснув. Приблизно близько другої години ночі увірвалися кілька людей. Скільки саме їх було, я в темряві не бачив. Але троє тримали мене. Можливо, їх було більше. Мені зв’язали руки і ноги, один тримав руки, другий - ноги, а третій бив по голові, по ногах. Потім на ганчірку налили якусь рідину, поклали на обличчя, мабуть, щоб я вирубався”, - розповів Франчук.
За його словами, що між собою грабіжники практично не розмовляли, єдину фразу, яку він почув була “Нам теж треба відпочити і потрібні гроші”.
Франчук також розповів, що грабіжники вирізали вікно, щоб проникнути в будинок, крім того, розрізаними виявились і три сейфа, які перебували в будинку.
“З сейфів вкрали приблизно мільйон рублів, 137 тисяч доларів і багато золота, яке належало померлій 5 років тому дружині”, — додав екс-прем’єр .
Потерпілий заявив, що після інциденту звернувся в лікарню і в поліцію із заявою.
Як повідомляв УНН, депутат Держдуми від ЛДПР Сергій Жигарев потрапив до лікарні з різними травмами.