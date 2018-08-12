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В оккупированном Крыму избили и ограбили экс-премьера Франчука

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В временно оккупированном Крыму в ночь на 10 августа избили и ограбили бывшего премьер-министра полуострова Анатолия Франчука. Об этом сообщил сам Анатолий Франчук, передает УНН со ссылкой на “КИА”.

В оккупированном Крыму избили и ограбили экс-премьера Франчука

"Я лег спать около часа ночи, заснул. Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Затем в тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - рассказал Франчук.

По его словам, что между собой грабители практически не разговаривали, единственную фразу, которую он услышал была "Нам тоже надо отдохнуть и нужны деньги".

Франчук также рассказал, что грабители вырезали окно, чтобы проникнуть в дом, кроме того, разрезанными оказались и три сейфа, которые находились в доме.

"Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 000 долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", - добавил экс-премьер.

Пострадавший заявил, что после инцидента обратился в больницу и в полицию с заявлением.

Как сообщал УНН, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев попал в больницу с различными травмами.

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