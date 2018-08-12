В оккупированном Крыму избили и ограбили экс-премьера Франчука
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В временно оккупированном Крыму в ночь на 10 августа избили и ограбили бывшего премьер-министра полуострова Анатолия Франчука. Об этом сообщил сам Анатолий Франчук, передает УНН со ссылкой на “КИА”.
"Я лег спать около часа ночи, заснул. Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Затем в тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - рассказал Франчук.
По его словам, что между собой грабители практически не разговаривали, единственную фразу, которую он услышал была "Нам тоже надо отдохнуть и нужны деньги".
Франчук также рассказал, что грабители вырезали окно, чтобы проникнуть в дом, кроме того, разрезанными оказались и три сейфа, которые находились в доме.
"Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 000 долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", - добавил экс-премьер.
Пострадавший заявил, что после инцидента обратился в больницу и в полицию с заявлением.
Как сообщал УНН, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев попал в больницу с различными травмами.