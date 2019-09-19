В окупованому Криму масштабна природна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В окупованому Криму в селищі Орджонікідзе під Феодосією сталося загоряння сухої трави на 45 гектарах землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське ГУ МНС окупованого півострова.
"Вчора, о 18:33 на пульт кримських рятувальників надійшла інформація про займання сухої рослинності на території 35 кварталу Феодосійського дільничного лісництва Феодосійського ЛМГ", - йдеться у повідомленні.
На місце загоряння направили 116 вогнеборців.
Як вказано, станом на сьогодні о 00:55 пожежу вдалося локалізувати і не допустити переходу вогню на дачні масиви.
Нагадуємо, Росія досі не надала ООН доступ на територію окупованого Криму.