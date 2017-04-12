В окупованому Криму анонсували виступ російського актора Д.Дюжева
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Відомий російський актор театру і кіно Дмитро Дюжев має намір виступити в Сімферополі. Про це свідчать рекламні афіші, розміщені в місті, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Постановка “Вільне кохання” за п’єсою Леонардо Герша “Ці вільні метелики”, в якій одну з ролей грає Д.Дюжев, запланована на 14 травня в Музичному театрі Сімферополя. Крім Д.Дюжева, у спектаклі також задіяні російські актори Дарина Фекленко, Тетяна Лютаєва і Сергій Никоненко.
Сам артист поки не коментував свій майбутній виступ в анексованому Криму.
Як повідомляв УНН, посол України висловила протест британським політикам за поїздки в Крим.