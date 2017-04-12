В оккупированном Крыму анонсировали выступление российского актера Д.Дюжева

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 20133 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 98634 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115206 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173834 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127500 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116253 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107452 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103876 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 75136 просмотра
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 61745 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 35050 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 78438 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 59796 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 124033 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 159415 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 167773 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 163978 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 163218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 116878 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126486 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 132795 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 132749 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137162 просмотра
Актуальное
В оккупированном Крыму анонсировали выступление российского актера Д.Дюжева

В оккупированном Крыму анонсировали выступление российского актера Д.Дюжева

Киев  •  УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Известный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев намерен выступить в Симферополе. Об этом свидетельствуют рекламные афиши, размещенные в городе, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Постановка "Свободная любовь" по пьесе Леонардо Герша "Эти свободные бабочки", в которой одну из ролей играет Д.Дюжев, запланирована на 14 мая в Музыкальном театре Симферополя. Кроме Д.Дюжева, в спектакле также задействованы российские актеры Дарья Фекленко, Татьяна Лютаева и Сергей Никоненко.

Сам артист пока не комментировал свое будущее выступление в аннексирована Крыма.

Как сообщал УНН, посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы