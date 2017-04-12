В оккупированном Крыму анонсировали выступление российского актера Д.Дюжева

Постановка "Свободная любовь" по пьесе Леонардо Герша "Эти свободные бабочки", в которой одну из ролей играет Д.Дюжев, запланирована на 14 мая в Музыкальном театре Симферополя. Кроме Д.Дюжева, в спектакле также задействованы российские актеры Дарья Фекленко, Татьяна Лютаева и Сергей Никоненко.

Сам артист пока не комментировал свое будущее выступление в аннексирована Крыма.

Как сообщал УНН, посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым.