В оккупированном Крыму анонсировали выступление российского актера Д.Дюжева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Известный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев намерен выступить в Симферополе. Об этом свидетельствуют рекламные афиши, размещенные в городе, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Постановка "Свободная любовь" по пьесе Леонардо Герша "Эти свободные бабочки", в которой одну из ролей играет Д.Дюжев, запланирована на 14 мая в Музыкальном театре Симферополя. Кроме Д.Дюжева, в спектакле также задействованы российские актеры Дарья Фекленко, Татьяна Лютаева и Сергей Никоненко.
Сам артист пока не комментировал свое будущее выступление в аннексирована Крыма.
Как сообщал УНН, посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым.