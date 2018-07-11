В офісі місцевої газети на Дніпропетровщині сталася пожежа

"10 липня близько 17:30 до поліції Кам'янського надійшло повідомлення, що по пр. Свободи, 35 на четвертому поверсі офісного приміщення сталося задимлення", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що в одному із офісних приміщень пошкоджено майно місцевої газети. Із заявою щодо встановлення всіх обставин інциденту до правоохоронців звернувся директор цього видання.

За даним фактом поліція Кам'янського розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту) КК України. Санкція статті передбачає від шести до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють всі обставини події, а також розшукують осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.

Нагадаємо, неподалік вокзалу у Києві чоловік вистрілив із травматичної зброї та поранив журналістку.