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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48848 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105210 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126859 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134237 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170207 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153757 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141425 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В офисе местной газеты в Днепропетровской области произошел пожар

В офисе местной газеты в Днепропетровской области произошел пожар

Киев  •  УНН

 • 12230 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция начала расследование по факту пожара в офисе местной газеты в г. Каменское. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"10 июля около 17:30 в полицию Каменского поступило сообщение, что по пр. Свободы, 35 на четвертом этаже офисного помещения произошло задымление", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в одном из офисных помещений повреждено имущество местной газеты. С заявлением по установлению всех обстоятельств инцидента к правоохранителям обратился директор этого издания.

По данному факту полиция Каменского начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Напомним, недалеко от вокзала в Киеве мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку.

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