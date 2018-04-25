В одному з військових госпіталів України лікуватимуть стресові розлади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України розширить профіль українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів “Лісова поляна”, додавши послуги у сфері психічного здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
"У госпіталі планують підвищити рівень надання медичної допомоги у сфері психічного здоров’я. Сьогодні приблизно 40% усіх пацієнтів госпіталю лікують порушення психіки, поведінки та захворювання нервової системи. Водночас, у закладі немає жодного психолога або психотерапевта. Саме для цього створюється додаткове відділення. До роботи у новоствореному відділенні залучатимуть високопрофесійних фахівців, навколо яких у майбутньому буде формуватися навчально-практичний центр для спеціалістів з регіонів. Тут будуть впроваджені сучасні світові практики організації супроводу пацієнтів: від лікування до реабілітації та підтримки після повернення у громаду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 2017 року послуги з психологічної реабілітації отримали 450 учасників Антитерористичної операції.