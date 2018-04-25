В одном из военных госпиталей Украины будут лечить стрессовые расстройства

"В госпитале планируют повысить уровень оказания медицинской помощи в сфере психического здоровья. Сегодня примерно 40% всех пациентов госпиталя лечат нарушения психики, поведения и заболевания нервной системы. В то же время, в заведении нет ни одного психолога или психотерапевта. Именно для этого создается дополнительное отделение. К работе в новосозданом отделении будут привлекать высокопрофессиональных специалистов, вокруг которых в будущем будет формироваться учебно-практический центр для специалистов из регионов. Здесь будут внедрены современные мировые практики организации сопровождения пациентов от лечения до реабилитации и поддержки после возвращения в общество ", - говорится в сообщении.



Напомним, в течение 2017 услуги по психологической реабилитации получили 450 участников Антитеррористической операции.



