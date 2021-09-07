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17 березня, 19:38 • 95895 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 119620 перегляди

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17 березня, 13:49 • 152888 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:48 • 161583 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178722 перегляди

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В Одеській області суд виправдав військовослужбовця, який відмовився робити щеплення від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Військовослужбовець однієї з військових частин ВМС України, який відмовився робити щеплення від COVID-19, визнаний невинним. Таке рішення прийняв Біляївський районний суд Одеської області, закривши провадження про адміністративну відповідальність, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо, матрос, який обіймає посаду механіка радіотехнічної ремонтної майстерні, мотивував свою відмову недовірою до вакцини, а також тим, що вважає неприпустимим проведення вакцинації без попереднього повного обстеження стану здоров'я.

Командир склав щодо підлеглого протокол за відмову від виконання законних вимог командира в умовах особливого періоду. Військовослужбовцю загрожував штраф від 2456 до 4760 грн або арешт з утриманням на гауптвахті строком від семи до десяти діб.

На думку суду в протоколі немає посилання на нормативний правовий акт, яким підтверджується законність вимог командира, не конкретизовано, яку саме законну вимогу командира не виконав військовослужбовець і т.д.

Крім того, суддя Ігор Горяєв звернув увагу на наказ МОЗ № 3018, згідно з яким вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні є добровільною для всіх груп населення.

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