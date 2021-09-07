В Одеській області суд виправдав військовослужбовця, який відмовився робити щеплення від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Військовослужбовець однієї з військових частин ВМС України, який відмовився робити щеплення від COVID-19, визнаний невинним. Таке рішення прийняв Біляївський районний суд Одеської області, закривши провадження про адміністративну відповідальність, передає УНН.
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Як стало відомо, матрос, який обіймає посаду механіка радіотехнічної ремонтної майстерні, мотивував свою відмову недовірою до вакцини, а також тим, що вважає неприпустимим проведення вакцинації без попереднього повного обстеження стану здоров'я.
Командир склав щодо підлеглого протокол за відмову від виконання законних вимог командира в умовах особливого періоду. Військовослужбовцю загрожував штраф від 2456 до 4760 грн або арешт з утриманням на гауптвахті строком від семи до десяти діб.
На думку суду в протоколі немає посилання на нормативний правовий акт, яким підтверджується законність вимог командира, не конкретизовано, яку саме законну вимогу командира не виконав військовослужбовець і т.д.
Крім того, суддя Ігор Горяєв звернув увагу на наказ МОЗ № 3018, згідно з яким вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні є добровільною для всіх груп населення.