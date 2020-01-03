В Одесі жінка загубила коней на проїжджій частині
Київ • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. У п’ятницю правоохоронці Одеси виявили чотирьох коней, що рухалися проїжджою частиною, знайшли власницю та повернули їй тварин. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення пресслужби патрульної поліції Одеської області в Twitter.
"Сьогодні вранці, під час патрулювання Київського району, на проспекті Свободи патрульні помітили чотирьох коней. Тварини рухалися проїжджою частиною", - повідомили поліцейські.
Так, патрульні розпочали пошуки власника, і, як виявилося згодом, жінка - власниця вже й сама відправилася шукати коней.
"Одеситка пояснила патрульним, що тварини були прив'язані, але якимось чином вийшли з подвір'я. З власницею провели профбесіду, жінка подякувала інспекторам за допомогу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Львові налякані салютом коні в кареті травмували 15-річну дівчину.