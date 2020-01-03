В Одессе женщина потеряла лошадей на проезжей части
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В пятницу правоохранители Одессы обнаружили четырех лошадей, которые двигались по проезжей части, нашли хозяйку и вернули ей животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы патрульной полиции Одесской области в Twitter.
"Сегодня утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части", - сообщили полицейские.
Так, патрульные начали поиски владельца, и, как оказалось впоследствии, женщина - владелица уже и сама отправилась искать лошадей.
"Одесситка объяснила патрульным, что животные были привязаны, но каким-то образом вышли со двора. С владелицей провели профбесиду, женщина поблагодарила инспекторам за помощь", - говорится в сообщении.
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