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В Одессе женщина потеряла лошадей на проезжей части

В Одессе женщина потеряла лошадей на проезжей части

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. В пятницу правоохранители Одессы обнаружили четырех лошадей, которые двигались по проезжей части, нашли хозяйку и вернули ей животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы патрульной полиции Одесской области в Twitter.

"Сегодня утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части", - сообщили полицейские.

Так, патрульные начали поиски владельца, и, как оказалось впоследствии, женщина - владелица уже и сама отправилась искать лошадей.

"Одесситка объяснила патрульным, что животные были привязаны, но каким-то образом вышли со двора. С владелицей провели профбесиду, женщина поблагодарила инспекторам за помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во Львове напуганные салютом лошади в карете травмировали 15-летнюю девушку.

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