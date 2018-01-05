В Одесі закриють генеральне консульство Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Одесі 23 лютого 2018 року закриють генеральне консульство Білорусі. Про це йдеться у постанові Ради міністрів Республіки Білорусь, передає УНН.
Так, дипломатичне представництво Білорусі в Одесі буде закрито у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року. Консульство має бути закрито до 23 лютого, наразі Міністерству закордонних справ Білоруси доручено вжити всіх необхідних заходів щодо його закриття.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під стінами посольства РФ у Києві активісти, правозахисники та бійці АТО, запаливши фаєри, записали відеовітання для в'язнів Кремля.