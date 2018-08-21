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В Одесі водій, намагаючись втекти, наїхав на поліцейського

Київ • УНН

 • 8468 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 21 серпня. УНН. Одеські патрульні затримали водія, який, намагаючись втекти, скоїв наїзд на інспектора патрульної поліції. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.

В Одесі водій, намагаючись втекти, наїхав на поліцейського

Інцидент стався в районі Овідіопольської дороги, де інспектори звернули увагу на автомобіль Mercedes Sprinter, який стояв на перехресті та не рухався на дозвільний зелений сигнал світлофора. Коли водій помітив поліцейських, почав рух автомобіля та створив аварійну ситуацію на дорозі. За допомогою спецсигналів інспектори намагались зупинити автівку, але водій на вимоги поліцейських не реагував та рухався дорогою на великій швидкості, виїжджаючи на зустрічну смугу. На проспекті Героїв Небесної сотні під час того, як авто зупинилося на заборонений червоний сигнал світлофору, патрульні здійснили спробу заблокувати авто.

"Водій-порушник скерував авто у бік інспектора та здійснив на нього наїзд, від удару патрульний впав на землю, а порушник продовжив рух. За допомогою додаткових екіпажів транспортний засіб зупинили на проспекті Небесної Сотні. Під час затримання чоловік висловлювався в бік поліцейських нецензурною лайкою, погрожував розправою", - зазначили у поліції.

Інспектор серйозно не постраждав. На порушника склали відповідні матеріали за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч.2 ст.130 КУпАП (повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених ч.1 ст.130 КупАП - керування в стані сп'яніння), ст.122-2 КУпАП (невиконання вимог про зупинку), ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки).

Щодо наїзду на патрульного наразі вирішується питання щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нагадаємо, на автодорозі "Київ - Одеса" патрульний автомобіль на смерть збив пішохода

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