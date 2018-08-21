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В Одессе водитель, пытаясь скрыться, наехал на полицейского

Киев • УНН

 • 8468 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 августа. УНН. Одесские патрульные задержали водителя, который, пытаясь сбежать, совершил наезд на инспектора патрульной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.

В Одессе водитель, пытаясь скрыться, наехал на полицейского

Инцидент произошел в районе Овидиопольской дороги, где инспекторы обратили внимание на автомобиль Mercedes Sprinter, который стоял на перекрестке и не шевелился на разрешающий зеленый сигнал светофора. Когда водитель заметил полицейских, начал движение автомобиля и создал аварийную ситуацию на дороге. С помощью спецсигналов инспекторы пытались остановить автомобиль, но водитель на требования полицейских не реагировал и двигался по дороге на большой скорости, выезжая на встречную полосу. На проспекте Героев Небесной сотни во время того, как авто остановилось на запрещающий красный сигнал светофора, патрульные предприняли попытку заблокировать авто.

"Водитель-нарушитель направил авто в сторону инспектора и совершил на него наезд, от удара патрульный упал на землю, а нарушитель продолжил движение. С помощью дополнительных экипажей транспортное средство остановили на проспекте Небесной Сотни. Во время задержания мужчина высказывался в сторону полицейских нецензурной бранью, угрожал расправой", - отметили в полиции.

Инспектор серьезно не пострадал. На нарушителя составили соответствующие материалы по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства), ч.2 ст.130 КУоАП (повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных ч.1 ст.130 КУоАП - управление в состоянии опьянения), ст.122-2 КУоАП (невыполнение требований об остановке), ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки).

По наезда на патрульного сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на автодороге "Киев - Одесса" патрульный автомобиль насмерть сбил пешехода.

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