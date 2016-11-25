В Одесі правоохоронці по гарячих слідах затримали трьох молодиків, які вбили односельчанина

Проведеними слідчо-оперативними заходами поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 27-річний житель села Плахтіївка. Згідно з результатами розтину, причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

“Завдяки професійним та злагодженим діям співробітників поліції було встановлено коло осіб, з якими спілкувався загиблий, а потім і підозрювані у скоєнні злочину", - розповів начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

Зловмисниками виявилися 16, 17 та 18-річні односельці загиблого.

"Підозрюваних було затримано наступної доби після скоєння вбивства, вони надали правдиві свідчення”, - додав він.

Було встановлено, що того трагічного дня підозрювані разом з постраждалим спільно вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої зловмисники почали наносити постраждалому удари руками. Коли той впав на землю, то найстарший із правопорушників, взяв молоток і почав ним наносити удари по голові постраждалого. Після чого, щоб приховати сліди свого злочину, вони взяли мотоцикл, в причеп поклали тіло загиблого і повезли його за село в лісок. Там зловмисники облили тіло дизпаливом та підпали.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством за вчинене кримінальне правопорушення їм загрожує покарання від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.