В Одессе правоохранители по горячим следам задержали троих молодых людей, которые убили односельчанина

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями полицейские установили личность погибшего. Им оказался 27-летний житель села Плахтеевка. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции был установлен круг лиц, с которыми общался погибший, а затем и подозреваемые в совершении преступления", - рассказал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

Злоумышленниками оказались 16, 17 и 18-летние односельчане погибшего.

"Подозреваемые были задержаны на следующий день после совершения убийства, они предоставили правдивые показания", - добавил он.

Было установлено, что в тот трагический день подозреваемые вместе с пострадавшим совместно употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленники начали наносить пострадавшему удары руками. Когда тот упал на землю, старший из правонарушителей, взял молоток и стал им наносить удары по голове пострадавшего. После чего, чтобы скрыть следы своего преступления, они взяли мотоцикл, в прицеп положили тело погибшего и повезли его за село в лесок. Там злоумышленники облили тело дизтопливом и поджоги.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное преступление им грозит наказание от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.