В Одесі дитина зламала хребет у розважальному комплексі
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 27 грудня. УНН. Правоохоронці Одеси проводять перевірку за актом травмування дитини у розважальному комплексі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“Виїздом на місце події з’ясувалося, що 9-річна дівчинка впала з батута в дитячому розважальному комплексі. Попередньо встановлено, що внаслідок падіння дівчинка отримала травму у вигляді закритого перелому хребта. Дитину госпіталізовано”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі водій збив 9-річну дитину.