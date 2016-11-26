В Одесі чоловік постане перед судом за стрілянину в парку та погрози вбивством

Так, чоловік обвинувачується за ч.1 ст.122, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296 КК України.

Слідством установлено, що у липні 2016 року на центральній алеї парку ЦПКВ ім. Т.Шевченка під час конфлікту з перехожим підозрюваний здійснив 3 постріли з пістолету та спричинив йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, з’ясовано, що вказаний громадянин погрожував колишній дружині вбивством, зокрема він надсилав їй фото пістолету та повідомлення з погрозами застосувати зброю не лише відносно неї, а й її батьків.