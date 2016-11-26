В Одессе мужчина предстанет перед судом за стрельбу в парке и угрозы убийством

Так, человек обвиняется по ч.1 ст.122, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296 УК Украины.

Следствием установлено, что в июле 2016 года на центральной аллее парка ЦПКО им. Т.Шевченко во время конфликта с прохожим подозреваемый совершил 3 выстрела из пистолета и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, установлено, что указанный гражданин угрожал бывшей жене убийством, в частности он присылал ей фото пистолета и сообщения с угрозами применить оружие не только в отношении нее, но и его родителей.