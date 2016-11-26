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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В Одессе мужчина предстанет перед судом за стрельбу в парке и угрозы убийством

Киев • УНН

 • 8248 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 листпопада. УНН. Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия, угрозе убийством и незаконном хранении пистолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

В Одессе мужчина предстанет перед судом за стрельбу в парке и угрозы убийством

Так, человек обвиняется по ч.1 ст.122, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296 УК Украины.

Следствием установлено, что в июле 2016 года на центральной аллее парка ЦПКО им. Т.Шевченко во время конфликта с прохожим подозреваемый совершил 3 выстрела из пистолета и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, установлено, что указанный гражданин угрожал бывшей жене убийством, в частности он присылал ей фото пистолета и сообщения с угрозами применить оружие не только в отношении нее, но и его родителей.

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