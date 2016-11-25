Активісти вийшли на захист тварин в Одесі

Одесити просили поліцейських захистити їхніх підопічних від догхантерів і не допустити загибелі тварин від рук зловмисників.

Встановлено, що зоозахисникам стало відомо про запланований приїзд до Одеси одного з лідерів руху догхантерів, який разом зі своїми одеськими соратниками збирається організувати в місті масове отруєння безпритульних собак.

До власників тварин вийшов заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

“Вже зараз про ситуацію, що склалася, попереджені дільничні офіцери поліції, крім цього, будуть попереджені патрульні поліцейські. У разі виявлення фактів знущання з тварин, поліцейські будуть діяти негайно і суворо, відповідно до закону”, — зазначив він.

Нагадаємо, 7 листопада зоозахисники під Адміністрацією Президента в Києві влаштували акцію проти жорстокого поводження з безпритульними тваринами.