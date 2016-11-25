Активисты вышли на защиту животных в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня у входа в здание Главного управления национальной полиции в Одесской области собрались представители общественных организаций, занимающихся бездомными животными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, передает корреспондент УНН.
Одесситы просили полицейских защитить их подопечных от догхантеров и не допустить гибели животных от рук злоумышленников.
Установлено, что зоозащитникам стало известно о запланированном приезде в Одессу одного из лидеров движения догхантеров, который вместе со своими одесскими соратниками собирается организовать в городе массовое отравление бродячих собак.
К владельцам животных вышел заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.
"Уже сейчас о сложившейся ситуации предупредили участковых офицеров полиции, кроме того, предупредят патрульных полицейских. В случае выявления фактов издевательства над животными, полицейские будут действовать немедленно и строго в соответствии с законом", - отметил он.
Напомним, 7 ноября зоозащитники под Администрацией Президента в Киеве устроили акцию против жестокого обращения с бездомными животными.