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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Активисты вышли на защиту животных в Одессе

Киев • УНН

 • 6879 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня у входа в здание Главного управления национальной полиции в Одесской области собрались представители общественных организаций, занимающихся бездомными животными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, передает корреспондент УНН.

Активисты вышли на защиту животных в Одессе

Одесситы просили полицейских защитить их подопечных от догхантеров и не допустить гибели животных от рук злоумышленников.

Установлено, что зоозащитникам стало известно о запланированном приезде в Одессу одного из лидеров движения догхантеров, который вместе со своими одесскими соратниками собирается организовать в городе массовое отравление бродячих собак.

К владельцам животных вышел заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

"Уже сейчас о сложившейся ситуации предупредили участковых офицеров полиции, кроме того, предупредят патрульных полицейских. В случае выявления фактов издевательства над животными, полицейские будут действовать немедленно и строго в соответствии с законом", - отметил он.

Напомним, 7 ноября зоозащитники под Администрацией Президента в Киеве устроили акцию против жестокого обращения с бездомными животными.

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