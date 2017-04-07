В ОБСЄ пояснили причину провалу відведення озброєння на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Чергова спроба припинити конфлікт на Донбасі провалилася на минулих вихідних через відсутність довіри сторін конфлікту. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Як і всі інші спроби покласти кінець цьому насильству, спроба на минулих вихідних провалилася, в основному з однієї простої причини, відсутність довіри. Без довіри жодна сторона не відведе озброєння, не розведе свої сили і засоби, не проведе розмінування”, — сказав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, Україна, Німеччина та Франція засудили порушення “режиму тиші” на Донбасі, запровадженого з 1 квітня.
Нагадаємо, за словами Президента України Петра Порошенка, жодного дня з моменту оголошення передпасхального "режиму тиші" обстріли українських позицій не припинялися.