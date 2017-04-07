В ОБСЕ объяснили причину провала отвода вооружения на Донбассе

"Как и все другие попытки положить конец этому насилию, попытка в минувшие выходные провалилась, в основном по одной простой причине, отсутствие доверия. Без доверия ни одна сторона не отведет вооружение, не разведет свои силы и средства, не произведет разминирование", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция осудили нарушение "режима тишины" на Донбассе , введенного с 1 апреля.

Напомним, по словам Президента Украины Петра Порошенко, ни одного дня с момента объявления предпасхального "режима тишины" обстрелы украинских позиций не прекращались.