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В.о. голови "Миколаївоблтеплоенерго" підозрюють у розтраті більше півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Миколаївська обласна прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу в.о. директора КП "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну, якого підозрюють у розтраті більше 500 тис. грн підприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

В.о. голови "Миколаївоблтеплоенерго" підозрюють у розтраті більше півмільйона гривень

“Його підозрюють у розтраті понад 500 тис грн обласного комунального підприємства “Миколаївоблтеплоенерго”, — повідомили у прес-службі.

При цьому у прокуратурі зазначили, що наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу В.Бородіну за ч.5 ст.191 ККУ (присвоєння, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

“Розпочато процедуру. Готується клопотання і воно буде подано до суду найближчим часом”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну співробітники прокуратури Миколаївської області вручили підозру у розкраданні бюджетних коштів.

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