И.о. главы "Николаевоблтеплоэнерго" подозревают в растрате более полумиллиона гривен

"Его подозревают в растрате более 500 тыс. грн областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго", - сообщили в пресс-службе.

При этом в прокуратуре отметили, что в настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения В.Бородину по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Начата процедура. Готовится ходатайство и оно будет подано в суд в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Напомним, и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину сотрудники прокуратуры Николаевской области вручили подозрение в хищении бюджетных средств.