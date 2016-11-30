И.о. главы "Николаевоблтеплоэнерго" подозревают в растрате более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Николаевская областная прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения и.о. директора КП "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину, которого подозревают в растрате более 500 тыс. грн предприятия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры.
"Его подозревают в растрате более 500 тыс. грн областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго", - сообщили в пресс-службе.
При этом в прокуратуре отметили, что в настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения В.Бородину по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
"Начата процедура. Готовится ходатайство и оно будет подано в суд в ближайшее время", - отметили в ведомстве.
Напомним, и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину сотрудники прокуратуры Николаевской области вручили подозрение в хищении бюджетных средств.