В.о. голови "Миколаївоблтеплоенерго" оголосили підозру в розкраданні бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну співробітники прокуратури Миколаївської області вручили підозру у розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, передає УНН.
“Сьогодні під час засідання бюджетної комісії в.о. директора „Миколаївоблтеплоенерго“ Віталію Бородіну було оголошено про підозру у розкраданні бюджетних коштів”, — написав О.Савченко.
При цьому губернатор Миколаївщини підкреслив, що всі чиновники мають відповідати за свої дії перед громадою.
“Хто цього не розуміє — нехай відповідає перед правоохоронними органами. Може, нарешті, дійде”, — підкреслив він.