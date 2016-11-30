И.о. главы "Николаевоблтеплоэнерго" объявили подозрение в хищении бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. И.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину сотрудники прокуратуры Николаевской области вручили подозрение в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, передает УНН.
"Сегодня на заседании бюджетной комиссии и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину было объявлено о подозрении в хищении бюджетных средств", - написал А.Савченко.
При этом губернатор Николаевской области подчеркнул, что все чиновники должны отвечать за свои действия перед обществом.
"Кто этого не понимает - пусть отвечает перед правоохранительными органами. Может, наконец-то, дойдет", - подчеркнул он.