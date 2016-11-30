И.о. главы "Николаевоблтеплоэнерго" объявили подозрение в хищении бюджетных средств

"Сегодня на заседании бюджетной комиссии и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину было объявлено о подозрении в хищении бюджетных средств", - написал А.Савченко.

При этом губернатор Николаевской области подчеркнул, что все чиновники должны отвечать за свои действия перед обществом.

"Кто этого не понимает - пусть отвечает перед правоохранительными органами. Может, наконец-то, дойдет", - подчеркнул он.