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В Новій Зеландії сталася ДТП: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. ДТП сталася в середу на північному острові Нової Зеландії поблизу міста Уейверлі, в результаті шестеро людей загинули, двоє отримали важкі травми. Про це повідомляє УНН з посилань на Сіньхуа.

Як повідомив представник місцевої поліції, аварія сталася близько 11:00 за місцевим часом. Два автомобіля, в кожному з яких знаходилося по чотири людини, зіткнулися лоб в лоб. Шестеро людей загинули на місці, ще двоє постраждали, їх стан оцінюється як важкий.

За словами очевидців, на трасі було мокро і слизько, один з автомобілів виїхав за лінію розмітки, що призвело до аварії.

Як повідомляв УНН, щонайменше шестеро людей загинули в результаті лобового зіткнення автобуса і джипа в середу в штаті Західна Бенгалія на сході Індії.

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