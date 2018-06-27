В Новій Зеландії сталася ДТП: є жертви

Як повідомив представник місцевої поліції, аварія сталася близько 11:00 за місцевим часом. Два автомобіля, в кожному з яких знаходилося по чотири людини, зіткнулися лоб в лоб. Шестеро людей загинули на місці, ще двоє постраждали, їх стан оцінюється як важкий.

За словами очевидців, на трасі було мокро і слизько, один з автомобілів виїхав за лінію розмітки, що призвело до аварії.



Як повідомляв УНН, щонайменше шестеро людей загинули в результаті лобового зіткнення автобуса і джипа в середу в штаті Західна Бенгалія на сході Індії.