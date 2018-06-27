В Новой Зеландии произошло: есть жертвы

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КИЕВ. 27 июня. УНН. ДТП произошло в среду на северном острове Новой Зеландии вблизи города Уэйверли, в результате шесть человек погибли, двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает УНН со ссылокй на Синьхуа.

Как сообщил представитель местной полиции, авария произошла около 11:00 по местному времени. Два автомобиля, в каждом из которых находилось по четыре человека, столкнулись лоб в лоб. Шесть человек погибли на месте, еще двое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, на трассе было мокро и скользко, один из автомобилей выехал за линию разметки, что привело к аварии.

Как сообщал УНН, по меньшей мере шесть человек погибли в результате лобового столкновения автобуса и внедорожника в среду в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.

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