В Новой Зеландии произошло: есть жертвы

Как сообщил представитель местной полиции, авария произошла около 11:00 по местному времени. Два автомобиля, в каждом из которых находилось по четыре человека, столкнулись лоб в лоб. Шесть человек погибли на месте, еще двое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, на трассе было мокро и скользко, один из автомобилей выехал за линию разметки, что привело к аварии.



Как сообщал УНН, по меньшей мере шесть человек погибли в результате лобового столкновения автобуса и внедорожника в среду в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.