В Німеччині п'ятеро осіб постраждало від "листа щастя" з Афганістану

Інцидент стався в поліцейській дільниці міста Хемер. Жінка принесла конверт поліцейським, заявивши, що боїться відкривати його. Один з офіцерів в присутності інших поліцейських і самої жінки відкрив листа, всередині якого знаходився невідомий вміст.

Незабаром після цього п'ять чоловік відчули себе погано, у них спостерігалася нудота і порушення кровообігу. Всім їм потрібна була допомога медиків.

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За даними газети, лист прийшов з Афганістану. У поліцію жінка звернулася, оскільки у неї немає родичів і знайомих звідти.

На даний момент вміст конверту вивчається.