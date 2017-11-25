В Німеччині п'ятеро осіб постраждало від "листа щастя" з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Лист з невідомим вмістом став причиною нудоти і поганого самопочуття п'яти чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Blid.
Інцидент стався в поліцейській дільниці міста Хемер. Жінка принесла конверт поліцейським, заявивши, що боїться відкривати його. Один з офіцерів в присутності інших поліцейських і самої жінки відкрив листа, всередині якого знаходився невідомий вміст.
Незабаром після цього п'ять чоловік відчули себе погано, у них спостерігалася нудота і порушення кровообігу. Всім їм потрібна була допомога медиків.
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За даними газети, лист прийшов з Афганістану. У поліцію жінка звернулася, оскільки у неї немає родичів і знайомих звідти.
На даний момент вміст конверту вивчається.