В Германии пятеро человек пострадали от "письмо счастья" из Афганистана

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3914 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 12397 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 13315 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87798 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79523 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91631 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Письмо с неизвестным содержимым стал причиной тошноты и плохого самочувствия пяти человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Blid.

Инцидент произошел в полицейском участке города Хемер. Женщина принесла конверт полицейским, заявив, что боится открывать его. Один из офицеров в присутствии других полицейских и самой женщины открыл письмо, внутри которого находился неизвестный содержание.

Вскоре после этого пять человек почувствовали себя плохо, у них наблюдалась тошнота и нарушение кровообращения. Всем им нужна была помощь медиков.

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По данным газеты, письмо пришло из Афганистана. В полицию женщина обратилась, поскольку у нее нет родственников и знакомых оттуда.

На данный момент содержание конверта изучается.

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