В Германии пятеро человек пострадали от "письмо счастья" из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Письмо с неизвестным содержимым стал причиной тошноты и плохого самочувствия пяти человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Blid.
Инцидент произошел в полицейском участке города Хемер. Женщина принесла конверт полицейским, заявив, что боится открывать его. Один из офицеров в присутствии других полицейских и самой женщины открыл письмо, внутри которого находился неизвестный содержание.
Вскоре после этого пять человек почувствовали себя плохо, у них наблюдалась тошнота и нарушение кровообращения. Всем им нужна была помощь медиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшную находку нашли под детским домом в Шотландии
По данным газеты, письмо пришло из Афганистана. В полицию женщина обратилась, поскольку у нее нет родственников и знакомых оттуда.
На данный момент содержание конверта изучается.