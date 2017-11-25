В Германии пятеро человек пострадали от "письмо счастья" из Афганистана

Инцидент произошел в полицейском участке города Хемер. Женщина принесла конверт полицейским, заявив, что боится открывать его. Один из офицеров в присутствии других полицейских и самой женщины открыл письмо, внутри которого находился неизвестный содержание.

Вскоре после этого пять человек почувствовали себя плохо, у них наблюдалась тошнота и нарушение кровообращения. Всем им нужна была помощь медиков.

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По данным газеты, письмо пришло из Афганистана. В полицию женщина обратилась, поскольку у нее нет родственников и знакомых оттуда.

На данный момент содержание конверта изучается.