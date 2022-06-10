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"Занадто політична": в Нідерландах відмовилися проводити виставку про війну в Україні

"Занадто політична": в Нідерландах відмовилися проводити виставку про війну в Україні

Київ • УНН

 • 292781 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Одна з галерей в місті Гаага (Нідерланди) відмовилася виставити експозицію українських художників The Captured House ("Захоплений будинок"), назвавши її "занадто політичною". Про це повідомила кураторка проекту Катя Тейлор на сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Щойно після довгих переговорів мені відмовили у артпросторі в Гаазі, бо тема нашої виставки "занадто політична". І вони мають бути обережними, щоб не порушувати своєї виставкової стратегії та не привернути до себе непотрібної уваги. У Європі немає відчуття, що це їхня війна. Або що вона прийде до них, або що якось на них вплине", - написала вона.

Деталі

Презетанція виставки The Captured House вже пройшла в Берліні та Римі. До неї входить понад 200 творів живопису, графіки, фотографій, скульптур та інсталяцій від 50 художників з України. Серед них – Алевтина Кахідзе, Влада Ралко, Дар'я Кольцова, Євген Малолєтка, Макс Левін, Гамлет Зіньковський, Ігор Гусєв, Маша Шубіна.

Як зазначається, експозиція демонструє світові злочини російських окупантів в Україні і має закликати європейців до діалогу про Європу як "наш спільний дім".

Доповнення

Рано вранці 24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.

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