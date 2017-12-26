В Мінінфраструктури анонсували спрощення вантажних автоперевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури України запускає систему електронної видачі та обліку одноразових дозволів на здійснення вантажних автомобільних перевезень. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“Насамперед, ця система спрямована зробити процедуру видачі максимально зручною, прозорою та максимально прибрати усі корупційні ризики. Перевізник, який планує здійснити перевезення, матиме можливість забронювати дозвіл на онлайн-порталі і протягом визначеного терміну отримати оригінал бланку у пункті видачі дозволів, що дозволить бізнесу якісно планувати свою роботу. Нова система буде наносити на бланк дозволу унікальний ідентифікатор (QR code), в якому буде міститися вся необхідна інформація щодо приналежності та статусу дозволу. Під час проходження митного контролю водій буде пред’являти бланк дозволу та після ідентифікації, дозвіл буде вважатися використаним”, — розповів держслужбовець.
В.Омелян додав, що функціонування такої системи допоможе уникнути створення штучного дефіциту дозволів для здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень та буде надійним джерелом даних, в першу чергу для перевізників, а також важливим елементом контролю щодо ефективності використання дозволів та їх видачі.
“Уже в січні 2018 року в Мінінфраструктури буде презентовано практичні напрацювання в рамках розробки онлайн-системи, а також змін до нормативно-правової бази, що дасть можливість практично імплементувати новий підхід. Після цього, спільно з експертами та ринком наші напрацювання будуть фіналізовані та уже в першому кварталі 2018 року ми плануємо запустити систему в тестовому режимі”, — резюмував міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України знизив портові тарифи на 20% з 1 січня 2018 року.