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В.Медведчук: представники влади дезорієнтовані подіями у Брюсселі і Вашингтоні

В.Медведчук: представники влади дезорієнтовані подіями у Брюсселі і Вашингтоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Аналіз висловлювань представників української влади показує, що вони дезорієнтовані подіями в Брюсселі і Вашингтоні. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

“Аналіз висловлювань представників української влади показує, що вони дезорієнтовані подіями в Брюсселі і Вашингтоні. Грудневий саміт в Брюсселі, чергове перенесення рішення про надання „безвізу“, ультиматум ЄС, що передбачає надання кредитів лише в обмін на експорт лісу-кругляка — все це свідчить про крах євроінтеграційної ідеї. Українська влада з побоюванням чекає і результатів виборів у Франції та Німеччині”, — написав В.Медведчук.

Однак, за словами політика, найбільше занепокоєння в Україні викликала перемога на президентських виборах в США Дональда Трампа.

“Київ, який підтримав демократів і відкрито виступив проти Трампа, тепер з побоюванням озирається на Вашингтон. Експертне співтовариство, в більшості своїй представлене кишеньковими “аналітиками” провладних політичних сил, активно обговорює, яку політику буде проводити адміністрація Трампа, хто стане держсекретарем, як прихід до влади республіканців відіб’ється на відносинах Києва і Вашингтона. Все це зайвий раз підтверджує, що Україна давно перетворилася з суб’єкта міжнародної політики в об’єкт і що українська влада не здатна самостійно приймати рішення. Причому від самостійного прийняття рішень вона відмовилася з власної ініціативи, а точніше, в результаті самоусунення від відповідальності, в результаті готовності “ховатися за широку спину “Заходу”, — зазначив В.Медведчук.

Він наголосив, що українська влада чекає від зарубіжних партнерів поставок летального зброї, продовження “війни санкцій”, поліцейських місій і зовнішнього врегулювання конфлікту в Україні.

“І це замість того, щоб виконувати свої зобов’язання, передбачені міжнародно-правовим актом — „Комплексом заходів щодо реалізації Мінських угод“, включаючи прийняття законів про амністію, особливий статус, вибори на Донбасі та затвердження змін до Конституції України”, — додав він.

В.Медведчук наголосив, що зробити це неможливо без відновлення діалогу з Донецьком і Луганськом, пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту і розробки реальної та ефективної стратегії реінтеграції Донбасу.

“Ніяке міжнародне втручання не позбавить Київ від необхідності шукати спільну мову тут і зараз. Завдання це непросте, і для її досягнення доведеться пройти складний шлях, долаючи шалений опір „партії війни“ — політиків, які сьогодні кричать про те, що необхідно силою відвоювати території Донбасу та провести „парад на Червоній площі“. Залишимо реалістичність цих грандіозних планів на совісті політиків-популістів — за три роки вони в повній мірі показали, чого варті їхні обіцянки”, — заявив політик.

В.Медведчук також зазначив, що сподівається на те, що українська влада почне дбати про інтереси країни, а не популістські обіцянки.

“Хочеться вірити, що українська влада, визнаючи безальтернативність мінських угод, почне нарешті думати не про геополітичні іграх і порожніх популістських обіцянках, а про інтереси країни і народу. Що владі вистачить не тільки політичної волі, а й політичного ресурсу, щоб прийняти життєво важливі стратегічні рішення, які допоможуть припинити кровопролиття і відкриють шлях до миру”, — підсумував він.

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