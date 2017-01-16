В.Медведчук: представители власти дезориентированы событиями в Брюсселе и Вашингтоне

"Анализ высказываний представителей украинской власти показывает, что они дезориентированы событиями в Брюсселе и Вашингтоне. Декабрьский саммит в Брюсселе, очередной перенос решения о предоставлении «безвиза», ультиматум ЕС, предполагающий предоставление кредитов лишь в обмен на экспорт леса-кругляка, ― всё это свидетельствует о крахе евроинтеграционной идеи. Украинская власть с опасением ждет и результатов выборов во Франции и Германии. ", - написал В.Медведчук.

Однако, по словам политика, наибольшее беспокойство в Украине вызвала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа.

"Киев, поддержавший демократов и открыто выступивший против Трампа, теперь с опаской оглядывается на Вашингтон. Экспертное сообщество, в большинстве своем представленное карманными «аналитиками» провластных политических сил, активно обсуждает, какую политику будет проводить администрация Трампа, кто станет госсекретарем, как приход к власти республиканцев отразится на отношениях Киева и Вашингтона. Всё это лишний раз подтверждает, что Украина давно превратилась из субъекта международной политики в объект и что украинская власть не способна самостоятельно принимать решения. Причем от самостоятельного принятия решений она отказалась по собственной инициативе, а точнее, в результате самоустранения от ответственности, в результате готовности «прятаться за широкую спину" Запада. ", - отметил В.Медведчук.

Он подчеркнул, что украинская власть ждет от зарубежных партнеров поставок летального оружия, продолжение "войны санкций", полицейских миссий и внешнего урегулирования конфликта в Украине.

"И это вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные международно-правовым актом — «Комплексом мер по реализации Минских соглашений», включая принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах на Донбассе и утверждение изменений в Конституцию Украины.", - добавил он.

В.Медведчук отметил, что сделать это невозможно без возобновления диалога с Донецком и Луганском, поиска путей мирного урегулирования конфликта и разработки реальной и эффективной стратегии реинтеграции Донбасса.

"Никакое международное вмешательство не избавит Киев от необходимости искать общий язык здесь и сейчас. Задача эта непростая, и для ее достижения придется пройти сложный путь, преодолевая яростное сопротивление "партии войны" - политиков, которые сегодня кричат ​​о том, что необходимо силой отвоевать территории Донбасса и провести "парад на Красной площади". Оставим реалистичность этих грандиозных планов на совести политиков популистов - за три года они в полной мере показали, чего стоят их обещания ", - заявил политик.

В.Медведчук также отметил, что надеется на то, что украинская власть начнет заботиться об интересах страны, а не популистские обещания.

"Хочется верить, что украинская власть, признавая безальтернативность Минских соглашений, начнет наконец-то думать не о геополитических играх и пустых популистских обещаниях, а об интересах страны и народа. Что власти хватит не только политической воли, но и политического ресурса, чтобы принять жизненно важные стратегические решения, которые помогут прекратить кровопролитие и откроют путь к миру.", - подытожил он.