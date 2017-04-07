В.Ломаченко охарактеризував майбутнього суперника боксера Дж.Сосу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Володар чемпіонського поясу WBO у другій напівлегкій ваговій категорії українець Василь Ломаченко, виділив сильні сторони майбутнього опонента американця пуерториканського походження Джейсона Сосу, який є регулярним чемпіоном по версії WBA, передає УНН з посиланням на сайт В.Ломаченка.
“Джейсон Соса фізично дуже сильний і витривалий. Морально стійкий, рішучий. Крутий характер, тобто він — з тих, хто буде боротися до кінця”, — коротко охарактеризував американця В.Ломаченко.
Також українець додав: “спостерігайте за мною, тому що ви ще не бачили найкраще з того, що я можу показати в ринзі”.
Додамо також, українець 8 квітня захищатиме титул WBO в бою проти Дж.Соси (20-1-4, 15 КО). Окрім того в даний боксерський вечір свої двобої проведуть Олександр Усик та Олександр Гвоздик.